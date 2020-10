Na Hrvaškem septembra približno tri četrtine manj turistov kot lani

Zagreb, 6. oktobra - Prejšnji mesec so na Hrvaškem zabeležili skoraj 539.000 prihodov turistov, ki so ustvarili nekaj več kot 4,8 milijona nočitev. To je 76 odstotkov manj prihodov ter 62 odstotkov manj nočitev kot septembra lani, je objavila hrvaška turistična skupnost (HTZ). Največ tujih gostov je bilo iz Nemčije, sledijo Poljaki in Slovenci.