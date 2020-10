V Nemčiji več kot 2600 novih okužb z novim koronavirusom

Berlin, 6. oktobra - V Nemčiji so že drugič v le nekaj dneh v enem samem dnevu potrdili več kot 2600 novih okužb z novim koronavirusom. Kot je danes sporočil inštitut Robert Koch, so nazadnje potrdili 2639 novih okužb, kar je le nekaj manj kot minuli petek, ko so potrdili 2673 okužb, največ od druge polovice aprila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.