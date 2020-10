V soboškem centru za starejše okužen še en zaposleni, dva oskrbovanca umrla

Murska Sobota, 6. oktobra - V Centru za starejše Murska Sobota, ki je enota Doma starejših Rakičan, so v ponedeljek ponovili testiranje vseh zaposlenih, katerih testi so bili na prvem testiranju negativni. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili še pri enem zaposlenem, dva oskrbovanca centra s potrjeno okužbo pa sta umrla.