Cene nafte navzgor

Singapur, 6. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Naftni trgovci so bili polni optimizma, saj si obetajo novih pomoči ameriškemu gospodarstvu za odpravo posledic epidemije covida-19, potem ko se je ameriški predsednik Donald Trump vrnil v Belo hišo iz vojaške bolnišnice, kjer so ga zdravili zaradi covida-19.