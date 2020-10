Newyorške borze končale v zelenem

New York, 5. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno. Dobra volja vlagateljev je bila posledica novice, da bo ameriški predsednik Donald Trump danes zapustil bolnišnico in da se počuti dobro. Zaradi Trumpove vrnitve je namreč bolj verjetno, da bodo ameriške oblasti ponovno pomagale gospodarstvu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.