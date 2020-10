Splošna bolnišnica Jesenice zaradi okužb s koronavirusom pri zaposlenih deluje okrnjeno

Jesenice, 5. oktobra - V jeseniški bolnišnici so okužbo z novim koronavirusom odkrili pri 19 zaposlenih, ki so v bolniškem staležu. Poleg njih je šest zaposlenih v karanteni, trije pa v izolaciji. Zaradi izpada kadra so zaprli tri oddelke bolnišnice in prekinili z izvajanjem vseh nenujnih posegov, so sporočili s Splošne bolnišnice Jesenice.