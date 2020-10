Evropski parlament zavrača odgovornost za počasna pogajanja o svežnju za okrevanje

Bruselj, 5. oktobra - Pogajalci Evropskega parlamenta o svežnju za spoprijem Evrope s pandemijo so danes v Bruslju odločno zavrnili odgovornost za počasen napredek v pogajanjih in poudarili, da so na potezi članice EU. Izpostavili so, da bodo vztrajali pri znatnih izboljšavah glede ključnih točk - vladavine prava, lastnih virov in sredstev za bistvene programe.