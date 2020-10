Ljubljana, 5. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odstopu Aleksandre Pivec z mesta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter njenem izstopu iz stranke DeSUS. Pisale so tudi o 75 novih okužbah z novim koronavirusom, ki so jih v nedeljo potrdili v Sloveniji.