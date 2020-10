Mariah Carey objavila dvojni album ob 30-letnici kariere

New York, 6. oktobra - Ameriška pevka Mariah Carey je v začetku meseca pri založbi Columbia objavila dvojni album The Rarities s skrbno izbranimi uspešnicami ob 30-letnici kariere, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Obletnico izdaje prvenca, ki ga je leta 1990 naslovila Mariah Carey, bo zaznamovala tudi s knjigo spominov The Meaning of Mariah Carey.