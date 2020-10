Đoković v slogu Nadala v četrtfinale pariškega turnirja

Pariz, 5. oktobra - Srbski teniški igralec Novak Đoković se je uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva Francije. Prvi igralec na lestvici ATP in prvi nosilec pariškega turnirja z nagradnim skladom 38,41 milijona evrov je v osmini finala po dveh urah in 26 minutah premagal Rusa Karena Hačanova s 6:4, 6:3 in 6:3.