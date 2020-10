Novi koronavirus potrdili pri sodelavcu avstrijskega kanclerja

Dunaj, 5. oktobra - Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri enem od sodelavcev avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza. Kancler in podkancler Werner Kogler sta za danes odpovedala vse svoje zadolžitve. Rezultati njunih testov naj bi bili znani nocoj. Testirali so sicer skupno 20 ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.