Kozlovičeva s predstavniki sodišč o težavah specializiranih oddelkov

Ljubljana, 5. oktobra - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič s sodelavci je danes obiskala vrhovno sodišče. S predsednikom vrhovnega sodišča Damijanom Florjančičem ter predsedniki okrožnih sodišč in višjih sodišč ter z vodji specializiranih oddelkov so razpravljali o njihovih težavah, predvsem o preobremenjenosti sodnikov in preširokem naboru zadev, ki jih rešujejo.