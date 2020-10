V Velenju se začenja predčasno glasovanje na nadomestnih volitvah župana

Velenje, 6. oktobra - V Velenju se bo danes začelo predčasno glasovanje na nadomestnih volitvah župana, ki bo potekalo do četrtka. Glasovati je možno v sejni sobi velenjske občine med 7. in 19. uro, so sporočili z velenjske občine. Nadomestne volitve župana bodo v nedeljo, za župansko funkcijo pa se potegujejo trije kandidati.