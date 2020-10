Ovse opozarja na kupovanje glasov na volitvah v Kirgizistanu

Biškek, 5. oktobra - Parlamentarne volitve v Kirgizistanu so zasenčili verodostojni očitki o kupovanju glasov, so danes sporočili iz Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Na splošno pa je vse do volitev potekalo v redu, povzema izjavo Ovseja nemška tiskovna agencija dpa.