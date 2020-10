Višje sodišče potrdilo odločitev o nezakoniti odpovedi učitelju in sindikalnemu zaupniku Paski

Maribor, 5. oktobra - Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega delovnega sodišča o nezakoniti odpovedi delovnega razmerja učitelju Srednje šole za oblikovanje Maribor in sindikalnemu zaupniku Dejanu Paski, so sporočili iz Sviza. Šola ga bo morala tako znova zaposliti.