V UKC Maribor 11 novih okužb med zaposlenimi in ena pri bolniku

Maribor, 5. oktobra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so v zadnjih treh dneh okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 11 zaposlenih in enemu bolniku. Vsi okuženi so v karanteni, prav tako še 18 zdravstvenih delavcev, je danes v izjavi za medije povedal strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin.