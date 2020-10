Na gozdni poti zakopal nevarno past in jo prekril z listjem

Maribor, 5. oktobra - Na gozdni poti na Janževi gori, kjer je speljana Aljaževa planinska pot, ki poteka iz Selnice ob Dravi do Svetega Duha na Ostrem vrhu, je neznanec namestil desko s osmimi kovinskimi ostmi. Nevarno past je zakopal v zemljo in jo prekril z listjem, so sporočili z mariborske policijske uprave.