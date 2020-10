Petra Kvitova in Laura Siegemund med osem v Parizu

Pariz, 5. oktobra - Čehinja Petra Kvitova in Nemka Laura Siegemund sta se danes prebili v četrtfinale teniškega turnirja za grand slam v Parizu. Sedmopostavljena Kvitova je premagala Kitajko Zhang Shuai s 6:2 in 6:4, Nemka pa Španko Paulo Badosa s 7:5 in 6:2. Danes bosta na sporedu še dvoboja Fiona Ferro - Sofia Kenin in Ons Jabeur - Danielle Collins.