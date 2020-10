V nedeljo potrdili 75 okužb z novim koronavirusom, en bolnik umrl

Ljubljana, 5. oktobra - V Sloveniji so v nedeljo opravili 1034 testov na novi koronavirus in pri tem potrdili 75 okužb. V bolnišnicah se zdravi 107 bolnikov s covidom-19, med njimi jih 21 potrebuje intenzivno nego, 10 jih za dihanje potrebuje podporo medicinskega ventilatorja. En bolnik je v nedeljo umrl, osem so jih odpustili iz bolnišnice.