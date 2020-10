V Piranu odprli svetovalni center za otroke in mladostnike

Piran, 5. oktobra - V Piranu je danes odprl svoja vrata Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper. V osrčju njihovega poslanstva je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Z dejavnostjo svetovanja, diagnostike in terapije bodo nudili podporo pri učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih in psihosocialnih stiskah ali težavah otrok in madostnikov.