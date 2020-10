Iz Osilnice pozivi k dokončanju gradnje doma starejših

Osilnica, 5. oktobra - V Osilnici si želijo, da bi jim država prisluhnila in pomagala, da bi se objekt doma starejših, v katerega je bilo v preteklosti že vloženega 1,5 milijona evrov, dokončal in zaživel. Na to sta danes vnovič opozorili županja občine Osilnica Alenka Kovač in predsednica društva Srebrna nit Biserka Marolt Meden.