Zaradi več okužb na žilnem oddelku UKC Ljubljana ne bodo sprejemali novih nenujnih bolnikov

Ljubljana, 5. oktobra - Na kliničnem oddelku za žilne bolezni UKC Ljubljana imajo deset bolnikov s covidom-19, del jih je v bolnišnico že prišel s potrjeno okužbo, potrdili so tudi deset okužb pri zaposlenih na oddelku. Zato oddelek ostaja v karanteni in v tem tednu ne bodo sprejemali novih nenujnih bolnikov, so danes sporočili iz največje slovenske bolnišnice.