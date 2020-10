V nedeljo okužbe v 46 občinah

Ljubljana, 5. oktobra - Okužbe z novim koronavirusom so v nedeljo potrdili v 46 občinah. Po sedem primerov je bilo v Ljubljani in Mariboru, štiri v Hajdini, po tri v Kranju, Celju, Domžalah, Sevnici in Tolminu. Največji delež aktivno okuženih je v Črni na Koroškem (1,524 odstotka), sledijo Vitanje (0,443 odstotka), Zreče (0,415 odstotka) in Prevalje (0,411 odstotka).