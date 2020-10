SBC z akcijo za preglednejše plačne izpiske

Ljubljana, 5. oktobra - Klub slovenskih podjetnikov SBC je pripravil akcijo Za transparentnost plač s preglednimi plačnimi izpiski. Želijo, da bi zaposleni s petimi ključnimi podatki na vrhu izpiskov videli, koliko so zaslužili v celoti, koliko plačali davkov, prispevkov ter koliko prejeli neto plače. Videli bi tudi, koliko so prispevali za pokojnino in zdravstvo.