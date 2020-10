Veriga Cineworld začasno zapira kinodvorane v Veliki Britaniji in ZDA

London, 6. oktobra - Iz britanske verige kinematografov Cineworld so v ponedeljek sporočili, da bodo začasno zaprli kinodvorane v Veliki Britaniji in ZDA, saj je pandemija novega koronavirusa zamaknila prihod nekaterih težko pričakovanih filmov v kinodvorane. Med njimi je tudi zadnji film o Jamesu Bondu, katerega premiero so ustvarjalci premaknili na prihodnje leto.