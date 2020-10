Na Ljubljanski borzi zadržana rast

Ljubljana, 5. oktobra - Dopoldansko trgovanje na Ljubljanski borzi je minilo v znamenju zadržane rasti indeksa SBI TOP. Ta je do okoli 11.30 pridobil 0,20 odstotka. Vlagatelji so daleč največ povpraševali po delnicah Krke, ki so se dražile za slabega pol odstotka, sledile pa so Petrolove delnice, katerih tečaj sicer beleži 0,6-odstotno znižanje.