Moldavca zaradi nezakonitega prevažanja tujcev v pridržanju

Celje, 5. oktobra - Celjski policisti so zaradi nezakonitega prevažanja treh Iračanov pridržali 22-letnega moldavskega voznika osebnega vozila in 21-letnega sopotnika, prav tako iz Moldavije. Čaka ju tudi kazenska ovadba. Vsi trije Iračani pa so zaprosili za azil, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.