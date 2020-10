Moskva, 5. oktobra - V Rusiji se približujejo dnevnemu rekordu okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so jih potrdili 10.888. Rekord, ki so ga zabeležili 11. maja, pa znaša 11.656. V zadnjih 24 urah so poleg tega zabeležili 117 smrtnih žrtev covida-19.