Hrvaška policija v nadzor meje s kamerami velikega dosega

Zagreb, 5. oktobra - Hrvaško notranje ministrstvo je sprožilo postopek za nakup devetih novih sistemov termovizijskih kamer velikega dosega za nadzor meje s Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Z novimi kamerami, ki bodo namenjene predvsem preprečevanju nezakonitih migracij, bodo lahko zaznali vozila in osebe na razdalji do 20 kilometrov.