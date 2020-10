Judoistom devet kolajn v Dubrovniku

Dubrovnik, 5. oktobra - Slovenski judoisti so konec tedna nastopili na evropskem pokalu v Dubrovniku. V konkurenci sedmih držav sta se zmag veselila David Štarkel iz celjskega Sankakuja v kategoriji do 60 kilogramov in Anka Pogačnik iz kranjskega Triglava med tekmovalkami do 70 kg. Njen uspeh je s tretjim mestom dopolnila Zarja Tavčar.