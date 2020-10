Vreme: Deževno

Ljubljana, 4. oktobra - Ponoči bo na zahodu pogosteje deževalo, dež s posameznimi nevihtami se bo razširil nad osrednjo in južno Slovenijo, do jutra pa že tudi nekoliko vzhodneje. V zahodnih krajih bo pihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.