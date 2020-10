Ljubljana, 4. oktobra - Nogometaši Atalante tudi brez pomoči Josipa Iličića nadaljujejo dobre predstave. V 3. krogu italijanskega prvenstva so premagali Cagliari s 5:2 in so tako še stoodstotni. Parma Jasmina Kurtića je z 1:0 ugnala Hellas Verono, Slovenec je dosegel edini gol.