Ljubljana, 4. oktobra - Okužbe z novim koronavirusom so v soboto potrdili v 73 občinah. Znova je bilo največ primerov v Ljubljani (23), po sedem so jih odkrili na Jesenicah, v Črni na Koroškem in Mežici, šest v Grosuplju, pet pa v Škofji Loki.