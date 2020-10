V teharski cerkvi pripravili mašo za teharske žrtve

Teharje, 4. oktobra - V teharski cerkvi je danes potekala maša za žrtve medvojnega in povojnega nasilja na Teharjah, ki jo je letos daroval upravitelj celjske škofije Rok Metličar. Kot je dejal, je to leto v marsičem drugačno, kot smo bili vajeni, a če se ozremo nazaj, se zavemo, da so po 75 letih spomini na teharske žrtve v srcih mnogih še vedno zelo živi.