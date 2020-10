V Francoski Gvajani zasegli več kot pol tone kokaina

Cayenne, 4. oktobra - Regionalne oblasti v Francoski Gvajani so v četrtek zasegle več kot pol tone kokaina. Kot je sporočilo tožilstvo te južnoameriške francoske regije, so oblasti prijele štiri osumljence ter zasegle štiri vozila in 18 torb z mamili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.