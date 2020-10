Policija preiskuje sumljivo tekmo na OP Francije

Pariz, 4. oktobra - Francoska policija je odprla preiskavo sumljive tekme na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu. Obstaja namreč utemeljen sum, da so v ozadju dvoboja prvega kroga dvojic med Romunkama Andreo Mitu in Patricio Tig ter Američanko Madison Brengle in Rusinjo Jano Sizikovo stavne manipulacije, poročajo Die Welt in še nekateri drugi mediji.