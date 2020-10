Tonin ob 30. obletnici Manevrske strukture narodne zaščite o pomenu enotnosti

Ljubljana, 4. oktobra - Minister za obrambo Matej Tonin je sinoči v Vojašnici Edvarda Peperka na slovesnosti ob 30. obletnici Manevrske strukture narodne zaščite izpostavil pomen enotnosti. Izrazil je svoje spoštovanje in hvaležnost do vseh, ki so "sprejeli veliko tveganje ter se z vso ljubeznijo do domovine vključili v ta izjemen slovenski državotvorni projekt".