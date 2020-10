Ljubljana, 4. oktobra - Spletne in mobilne storitve NLB ter kontaktni center znova delujejo, potem ko so strokovne ekipe v soboto zvečer uspele odpraviti tehnične težave, so sporočili iz banke. Zaradi težav je bil v soboto popoldne moten dostop do mobilne banke Klikin in Klikpro, spletnih bank NLB Klik in NLB Proklik ter spletne strani NLB in klicnega centra.