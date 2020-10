Grosupeljčanke razjezile Kamničanke

Ljubljana, 3. oktobra - Prve favoritinje ženskega državnega odbojkarskega prvenstva, igralke Calcita Volleyja, so v 4. krogu tretjič zmagale in so ob tekmi manj prevzele vodstvo na prvenstveni lestvici. S 3:1 so bile boljše od ATK Grosupljega, v drugi sobotni tekmi pa je Ankaran z enakim izidom premagal Krim.