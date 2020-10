Everton še naprej melje, City le remiziral

London, 3. oktobra - Nogometaši Evertona tudi po četrtem krogu angleške lige ostajajo stoodstotni. Tokrat so s 4:2 premagali Brighton in so z 12 točkami vsaj začasno sami na vrhu prvenstvene razpredelnice. Zanesljivo zmago je zabeležil tudi Chelsea, s 4:0 je ugnal Crystal Palace, statusa favorita pa ni opravičil Manchester City, z Leedsom se je razšel z izidom 1:1.