Vreme: Popoldne pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes tudi nevihte z močnimi nalivi

Ljubljana, 3. oktobra - Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.