Rok Klavora zmagovalec Sombotela

Sombotel, 3. oktobra - Slovenski telovadec Rok Klavora je na edinem svetovnem pokalu na gimnastičnem koledarju 2020, svetovnem izzivu v Sombotelu, v finalu parterja ugnal vso konkurenco in z oceno 14 točk slavil zmago. To je za 32-letnega Ljubljančana po Mariboru 2011, Ljubljani 2016 in Cottbusu 2017 še četrta zmaga na tekmah svetovnega pokala.