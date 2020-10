Predsednik Pahor in ministrica Kustečeva sprejela diamantne maturante

Brdo pri Kranju, 3. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec sta danes na Brdu pri Kranju sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so letos na splošni ali poklicni maturi dosegli vse možne točke. Pahor je v nagovoru med drugim izpostavil njihovo pomembno vlogo pri oblikovanju naše skupne prihodnosti.