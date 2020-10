Danes še drugi derbi alpske lige

Jesenice, 8. oktobra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic in SŽ Olimpije bodo danes ob 19. uri igrali že drugi derbi nove sezone alpske lige. Potem ko so pred dnevi v Ljubljani slavili gostitelji s 6:1, bodo današnji gostitelji v Podmežakli skušali ujeti tradicionalne tekmece in obrniti skupni izid dvoboja.