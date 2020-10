Praga, 3. oktobra - Na Češkem so se danes zaprla volišča na delnih volitvah senata in volitvah 13 regionalnih parlamentov z izjemo Prage, ki so se odprla v petek popoldne. Ob rekordnem številu novih primerov okužb z novim koronavirusom v državi jih je zaznamovala nizka udeležba volivk in volivcev.