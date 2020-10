V Parizu slovo sedmega in desetega nosilca

Pariz, 3. oktobra - Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu sta se poslovila sedmi in deseti nosilec. Nemški kvalifikant Daniel Altmaier je ukanil sedmopostavljenega Italijana Mattea Berrettinija s 6:2, 7:6 (5) in 6:4, od desetega nosilca, Španca Roberta Bautiste Aguta, pa je bil boljši njegov rojak Pablo Carreno-Busta, ki je zmagal s 6:4, 6:3, 5:7 in 6:4.