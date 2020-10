Zaradi padavin povečana nevarnost pojavljanja zemeljskih plazov

Ljubljana, 3. oktobra - Večji del države so zajele padavine, možni so tudi močni krajevni nalivi, ki ponekod že povzročajo nekaj nevšečnosti. Zaradi namočenosti tal je povečana tudi verjetnost pojavljanja zameljskih plazov po celotni države, je danes sporočil Geološki zavod Slovenije.

Verjetnost zemeljskih plazov povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci območij in lokacij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na zastajanje vode, še opozarja geološki zavod.

Iz nekaterih delov Slovenije sicer že poročajo o močnih neurjih. Na območju Loške doline je tako okoli 13. ure veter na več lokacijah poškodoval ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podrl več dreves, eno od teh je padlo na telefonski vodnik in ga poškodovalo, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.