Krka vsaj začasno na vrhu 2. SNL

Ljubljana, 3. oktobra - Nogometaši Krke so v 10. krogu 2. slovenske lige premagali Bilje z 1:0 in tako ostajajo edini neporaženi v ligi in vsaj začasno na vrhu lestvice. V nedeljo jo lahko znova prehiti Kalcer iz Radomelj, ki bo gostoval na Ptuju. Najvišjo zmago pa je danes vpisala Nafta, ki je kar z 8:0 odpravila zadnjeuvrščeni Jadran.