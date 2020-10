Dvoboj Aluminij - Koper preložen zaradi deževja

Kidričevo, 3. oktobra - Nogometaši Aluminija in Kopra so v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Kidričevem odigrali vsega 16 minut in pol, potem pa je moral glavni sodnik Bojan Mertik zaradi močnega naliva in posledično neprimernih razmer za igranje tekmo prekiniti in po nekaj minutah odpovedati. Nov termin tekme bo Nogometna zveza Slovenije sporočila naknadno.