Zaradi pandemije koronavirusa manj nogometnih prestopov

Ljubljana, 3. oktobra - Letošnje poletje je zaznamovalo občutno zmanjšanje prestopov nogometašev, posebej dragih igralcev, za katere bi klubi odšteli 20 milijonov evrov in več, trdijo na nogometnem portalu transfermarkt.de. Ševilni klubi so v času krize bolj previdni z naložbami in so se letos poleti odločali za sposojanje igralcev.